Maltempo torna l' inverno nel nord Italia | neve sulle Dolomiti e tornado in Polesine

Il maltempo ha portato un ritorno dell'inverno nel nord Italia, con la comparsa di neve sulle Dolomiti e la formazione di un tornado in Polesine. Le condizioni meteo hanno interessato le regioni di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si sono verificati eventi atmosferici intensi. La neve ha coperto le cime montuose, mentre in pianura si sono registrati fenomeni di forte vento e precipitazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi di emergenza.

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