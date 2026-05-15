Maltempo torna l' inverno nel nord Italia | neve sulle Dolomiti e tornado in Polesine

Da tgcom24.mediaset.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha portato un ritorno dell'inverno nel nord Italia, con la comparsa di neve sulle Dolomiti e la formazione di un tornado in Polesine. Le condizioni meteo hanno interessato le regioni di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si sono verificati eventi atmosferici intensi. La neve ha coperto le cime montuose, mentre in pianura si sono registrati fenomeni di forte vento e precipitazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi di emergenza.

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Il maltempo torna a colpire il nord Italia con panorami quasi invernali tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Dolomiti e in Valtellina e grandinate nel Franciacorta hanno provocato danni e numerosi interventi di emergenza. In provincia di Rovigo una tempesta ha scoperchiato i tetti di diverse case, mentre nell'area di Gorizia si registrano allagamenti e alberi strappati dal terreno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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