Maltempo torna l' inverno nel nord Italia | neve sulle Dolomiti e tornado in Polesine
Il maltempo ha portato un ritorno dell'inverno nel nord Italia, con la comparsa di neve sulle Dolomiti e la formazione di un tornado in Polesine. Le condizioni meteo hanno interessato le regioni di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si sono verificati eventi atmosferici intensi. La neve ha coperto le cime montuose, mentre in pianura si sono registrati fenomeni di forte vento e precipitazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi di emergenza.
Il maltempo torna a colpire il nord Italia con panorami quasi invernali tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Dolomiti e in Valtellina e grandinate nel Franciacorta hanno provocato danni e numerosi interventi di emergenza. In provincia di Rovigo una tempesta ha scoperchiato i tetti di diverse case, mentre nell'area di Gorizia si registrano allagamenti e alberi strappati dal terreno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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