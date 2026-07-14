Temporali e maltempo nel Bellunese torna a muoversi la frana di Cancia In Friuli quattro militari colpiti da un fulmine
Nel Pordenonese, quattro militari sono rimasti feriti da un fulmine durante un temporale nel pomeriggio del 14 luglio. Nel Bellunese, torna a muoversi la frana di Cancia a causa delle piogge intense. Le condizioni meteo hanno provocato smottamenti in montagna e danni diffusi. La violenza dei temporali ha coinvolto sia il Friuli che il Bellunese, causando danni e feriti tra i militari.
NORDEST - Temporali violenti sulla montagna bellunese e sul Friuli nel pomeriggio del 14 luglio. E i primi effetti del maltempo si sono già manifestati con smottamenti in montagna e con un grave episodio nel Pordenonese, dove quattro cadetti dell'Esercito sono rimasti feriti dall'onda d'urto provocata da un fulmine. Frane e allagamenti nel Bellunese Un acquazzone ha provocato alcuni movimenti di materiale dalle pendici dell'Antelao, sopra Borca di Cadore. E la frana di Cancia si è rimessa in moto, portando a valle detriti. La quantità non è ancora stata definita, ma sassi e fango sono stati contenuti dai vasconi posti a protezione dell'abitato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Segui gli aggiornamenti su Maltempo.
Torre San Giovanni, maltempo improvviso: tromba d'aria e forte vento
Notizie e thread social correlati
Temporali e maltempo sulle Dolomiti Bellunesi: torna a muoversi la frana di Cancia, allagamenti a PieveUna frana si è riattivata sulla pendice dell’Antelao, sopra Borca di Cadore, a seguito di un temporale che ha interessato la zona dolomitica.
Maltempo in Friuli: grandine e forti temporali, disagi alla viabilità nel PordenoneseNel pomeriggio di giovedì 7 maggio, la regione del Friuli è stata interessata da un’ondata di maltempo che ha coinvolto in particolare il Pordenonese.
Temi più discussi: Maltempo: allerta arancione in Lombardia, temporali e grandine al Nord; Violento blitz di maltempo (con grandinata) tra Milano e Pavia: albero cade in A7, strade bloccate; Maltempo, violenti temporali e grandine sul Vicentino: blackout, alberi caduti e caos in A4; Allerta meteo, in arrivo piogge e forti temporali in Italia: ecco dove.
Maltempo, temporali e allagamenti soprattutto nel pavese Tanti gli interventi per il forte vento a Milano. Ma oggi tornano a salire le temperature Arianna Garavaglia, montaggio di Dario Capatti facebook
Doppia Allerta Meteo, forti temporali pomeridiani con maltempo esplosivo oggi, domani e nel weekend. Poi grande ondata di caldo subtropicale la prossima settimana | MAPPE e DETTAGLI con le zone più colpite x.com
Temporali e maltempo, nel Bellunese torna a muoversi la frana di Cancia. In Friuli quattro militari colpiti da un fulmineNORDEST - Temporali violenti sulla montagna bellunese e sul Friuli nel pomeriggio del 14 luglio. E i primi effetti del maltempo si sono già manifestati con smottamenti in montagna e con un grave ... ilgazzettino.it
Meteo, forte maltempo sull'Italia: rischio di nubifragi e violenti temporali. Le previsioni dal 28 agostoSi conferma un giovedì di forte maltempo soprattutto al Nord: ci sarà il rischio di temporali intensi e nubifragi ... meteo.it