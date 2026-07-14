Nel Pordenonese, quattro militari sono rimasti feriti da un fulmine durante un temporale nel pomeriggio del 14 luglio. Nel Bellunese, torna a muoversi la frana di Cancia a causa delle piogge intense. Le condizioni meteo hanno provocato smottamenti in montagna e danni diffusi. La violenza dei temporali ha coinvolto sia il Friuli che il Bellunese, causando danni e feriti tra i militari.

NORDEST - Temporali violenti sulla montagna bellunese e sul Friuli nel pomeriggio del 14 luglio. E i primi effetti del maltempo si sono già manifestati con smottamenti in montagna e con un grave episodio nel Pordenonese, dove quattro cadetti dell'Esercito sono rimasti feriti dall'onda d'urto provocata da un fulmine. Frane e allagamenti nel Bellunese Un acquazzone ha provocato alcuni movimenti di materiale dalle pendici dell'Antelao, sopra Borca di Cadore. E la frana di Cancia si è rimessa in moto, portando a valle detriti. La quantità non è ancora stata definita, ma sassi e fango sono stati contenuti dai vasconi posti a protezione dell'abitato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Temporali e maltempo, nel Bellunese torna a muoversi la frana di Cancia. In Friuli quattro militari colpiti da un fulmine

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