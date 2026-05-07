Maltempo in Friuli | grandine e forti temporali disagi alla viabilità nel Pordenonese

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, la regione del Friuli è stata interessata da un’ondata di maltempo che ha coinvolto in particolare il Pordenonese. La zona è stata colpita da grandine e temporali intensi, con alcune strade coperte dal ghiaccio e numerosi disagi alla circolazione stradale. Le condizioni atmosferiche hanno causato difficoltà agli automobilisti e problemi alla viabilità nella Destra Tagliamento.

Strade coperte dal ghiaccio e forti disagi tra gli automobilisti nel Pordenonese. La fotografia appena descritta è dell'improvvisa ondata di maltempo che ha colpito la Destra Tagliamento nel pomeriggio di giovedì 7 maggio. Secondo quanto rilevato dai radar le zone più colpite sono quelle di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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