temporali e maltempo nel bellunese torna a muoversi la frana di cancia in friuli 10 militari colpiti da un fulmine

Una frana si muove di nuovo sulla pendice di Cancia nel Bellunese, dopo le intense precipitazioni di oggi. Nel Friuli, dieci militari sono stati colpiti da un fulmine durante un temporale e sono stati portati in ospedale. I temporali hanno causato smottamenti in montagna e un episodio grave nel Pordenonese, dove quattro cadetti dell'esercito sono rimasti feriti dall'onda d'urto.

NORDEST - Temporali violenti sulla montagna bellunese e sul Friuli nel pomeriggio del 14 luglio. E i primi effetti del maltempo si sono già manifestati con smottamenti in montagna e con un grave episodio nel Pordenonese, dove quattro cadetti dell'Esercito sono rimasti feriti dall'onda d'urto provocata da un fulmine. Frane e allagamenti nel Bellunese Un acquazzone ha provocato alcuni movimenti di materiale dalle pendici dell'Antelao, sopra Borca di Cadore. E la frana di Cancia si è rimessa in moto, portando a valle detriti. La quantità non è ancora stata definita, ma sassi e fango sono stati contenuti dai vasconi posti a protezione dell'abitato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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