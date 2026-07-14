Telemedicina l' Asl di Salerno incrementa i servizi nel Cilento Outlet

L’Ambulatorio Virtuale di Comunità dell’Asl Salerno, situato nel Cilento Outlet di Eboli, ha ampliato i servizi disponibili per i cittadini. La struttura offre ora più prestazioni di telemedicina, con accesso facilitato e consulti online. I servizi aggiuntivi includono visite specialistiche e monitoraggio a distanza. La decisione mira a migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio. La struttura funziona con modalità di prenotazione e consulto digitale, senza modificare le procedure di accesso tradizionali.

L'Ambulatorio Virtuale di Comunità dell'Asl Salerno, ospitato all'interno del Cilento Outlet di Eboli. amplia i servizi offerti ai cittadini. Dopo l'avvio del progetto che ha portato la telemedicina in uno spazio della quotidianità, il presidio sanitario si arricchisce di nuovi dispositivi biomedicali, rendendo l'esperienza ancora più completa ed efficace. Grazie alla dotazione tecnologica sarà possibile effettuare, oltre alla televisita in collegamento con il personale medico e infermieristico dell'Asl Salerno, anche la rilevazione di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno. Parametri che verranno acquisiti in tempo reale e messi a disposizione degli specialisti durante il consulto, consentendo una valutazione clinica ancora più accurata. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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