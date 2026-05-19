Sanità digitale l’Asl Salerno porta la telemedicina al Cilento Outlet

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto di sanità digitale sta entrando in funzione nel territorio del Cilento, grazie a un'iniziativa promossa dall’Asl Salerno. L’obiettivo è utilizzare la telemedicina per rendere più accessibili i servizi sanitari pubblici ai cittadini, riducendo le attese e le barriere digitali. La proposta prevede l'implementazione di un modello che collega direttamente i servizi sanitari con il territorio, utilizzando la rete come strumento principale. L’iniziativa mira a migliorare i rapporti tra le strutture sanitarie e le persone che vivono nelle zone più remote.

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Al via un modello innovativo di sanità territoriale che avvicina concretamente i cittadini ai servizi pubblici, abbattendo distanze, attese e barriere digitali, con l'iniziativa promossa dall’ASL Salerno che punta a trasformare il rapporto tra sanità pubblica e territorio attraverso la rete. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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