Sanità l’Asl Salerno inaugura al Cilento Outlet il primo Ambulatorio Virtuale di Comunità del Sud Italia
Un nuovo servizio sanitario sarà aperto domani nel territorio salernitano, presso il Cilento Outlet. Alle ore 10:30 sarà inaugurato il primo Ambulatorio Virtuale di Comunità del Sud Italia, all’interno di un centro commerciale. Questa struttura rappresenta una novità nel settore, combinando servizi medici e tecnologie digitali. L’iniziativa coinvolge un’azienda sanitaria locale e si inserisce in un progetto di ampliamento delle modalità di assistenza sanitaria nella regione. La cerimonia di apertura prevede la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori sanitari.
Un nuovo passo verso la sanità del futuro arriva nel territorio salernitano. Domani, alle ore 10:30, presso il Cilento Outlet, sarà inaugurato il primo Ambulatorio Virtuale di Comunità realizzato all’interno di un centro commerciale nel Sud Italia.L'incontroAll’evento prenderà parte il Direttore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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