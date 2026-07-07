Tegola Milan Pulisic dopo l’eliminazione degli USA | Caviglia e ginocchio ko nella stessa azione

Notizia in breve

Dopo l’eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali 2026, il giocatore del Milan ha annunciato di aver subito un infortunio alla caviglia e al ginocchio durante la stessa azione di gioco. L’incidente è avvenuto al Lumen Field, lasciando il calciatore con dolore e difficoltà di movimento. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero, ma l’infortunio ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e dei media.