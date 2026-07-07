Tegola Milan Pulisic dopo l’eliminazione degli USA | Caviglia e ginocchio ko nella stessa azione
Dopo l’eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali 2026, il giocatore del Milan ha annunciato di aver subito un infortunio alla caviglia e al ginocchio durante la stessa azione di gioco. L’incidente è avvenuto al Lumen Field, lasciando il calciatore con dolore e difficoltà di movimento. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero, ma l’infortunio ha subito attirato l’attenzione dei tifosi e dei media.
La notte dei Mondiali 2026 si trasforma in un vero e proprio incubo per gli Stati Uniti d'America e, di riflesso, per il Milan. Al Lumen Field di Seattle, l'avventura della Nazionale di casa si interrompe bruscamente agli ottavi di finale con un pesante 1-4 per mano del Belgio (trascinato anche dalla doppietta dell'ex rossonero Charles De Ketelaere e dal sigillo di Romelu Lukaku). A rendere lo scenario ancora più cupo per il Diavolo è l'infortunio occorso a Christian Pulisic, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 59' della ripresa dopo un duro scontro con il capitano belga Youri Tielemans. Al termine del match, l'attaccante ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti ai microfoni di ESPN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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