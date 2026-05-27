LIVE Cinà-De Jong 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’olandese conquista il primo set

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’olandese ha vinto il primo set contro Cinà con un punteggio di 6-3. La partita si sta disputando al Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. Sono in programma anche altri incontri, tra cui Paolini contro Sierra e Sonego contro Paul, con orari previsti alle 11.00. La diretta è disponibile online per aggiornamenti in tempo reale.

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