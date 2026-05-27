LIVE Cinà-De Jong 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’olandese conquista il primo set
L’olandese ha vinto il primo set contro Cinà con un punteggio di 6-3. La partita si sta disputando al Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. Sono in programma anche altri incontri, tra cui Paolini contro Sierra e Sonego contro Paul, con orari previsti alle 11.00. La diretta è disponibile online per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-PAUL (4° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Prima esterna vincente di Federico. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’olandese. SECONDO SET 3-6 Primo set De Jong. In corridoio la risposta di rovescio dell’azzurro, che cede il quinto gioco consecutivo e soprattutto un set che sembrava poter portare a casa. 40-0 Prima vincente dell’olandese. Fioccano i set point. 30-0 ACE De Jong, il quinto. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio di un frettoloso Cinà. 3-5 Break De Jong. Pessimo dritto in uscita dal servizio del palermitano. L’olandese serve ora per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cina vs De Jong - Typ dnia z Roland Garros! (ELITE BETS TENNIS VIP)
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