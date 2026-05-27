LIVE Cinà-De Jong 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’olandese conquista il primo set

Notizia in breve

L’olandese ha vinto il primo set contro Cinà con un punteggio di 6-3. La partita si sta disputando al Roland Garros 2026 e si può seguire in diretta. Sono in programma anche altri incontri, tra cui Paolini contro Sierra e Sonego contro Paul, con orari previsti alle 11.00. La diretta è disponibile online per aggiornamenti in tempo reale.