Tedesco | Bologna competitivo ma presto per parlare di Europa

Un dirigente sportivo ha dichiarato che il campionato italiano di calcio è competitivo, ma non ancora pronto per confronti a livello europeo. Ha sottolineato che l’obiettivo è vincere tutte le partite, ma ci sono altre squadre di livello. Ha anche precisato che il campionato rientra tra i cinque più qualificati al mondo e che ogni partita presenta difficoltà.

"Parlare di Europa ora è presto, come ho detto anche all'inizio. Vogliamo vincerle tutte ma ci sono anche le altre squadre. Siamo in uno dei cinque migliori campionati al mondo, nessuna gara è facile. Parlare di Europa adesso è affrettato, strada facendo vedremo". Così il neo allenatore del Bologna Domenico Tedesco nel corso di una conferenza stampa dal ritiro rossoblù di Valles., "C'è tanto piacere di iniziare una stagione in Italia per la prima volta. Abbiamo tanto lavoro di fronte, siamo focalizzati su questo ma è un'emozione bella, positiva", ha aggiunto l'ex ct del Belgio. Nato in Germania da genitori italiani, Tedesco ha ammesso che "penso al cinquanta per cento in italiano e al cinquanta per cento in tedesco, a seconda dello stato d'animo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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