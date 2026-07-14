teatro in lutto a soli 32 anni muore davide cristiano

Davide Cristiano è morto a 32 anni. Era noto nel mondo del teatro, dove aveva dedicato la sua vita alla passione per questa arte. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e amici. Non sono state rese note le cause della morte. Cristiano aveva un ruolo attivo nel settore teatrale e la sua perdita rappresenta un vuoto per la comunità artistica locale.

Muore giovane chi è caro agli dei. L’aforisma di Menandro non consola chi amava e lavorava con Davide Cristiano scomparso a soli 32 anni. «Aveva fatto della passione per il teatro il suo progetto di vita. Grazie a un particolare talento e a una spiccata sensibilità, il suo lavoro stava sempre più emergendo, tanto da ricevere i primi importanti riconoscimenti» ha scritto la Fondazione Emilia Romagna Teatro presso la quale si trovava quando un malore fatale lo ha colto nel sonno. A loro si era offerto così: «Davide Cristiano nacque il 25 giugno a Pompei (Napoli). Oggi gli è stato chiesto di presentarsi. Ci rinuncia: qualsiasi cosa scrivesse ora farebbe torto a ciò che già penserebbe domani». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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