Davide Cristiano attore e regista teatrale morto a 32 anni | lutto a Napoli

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore e regista teatrale di 32 anni è deceduto improvvisamente a Modena. Considerato una promessa del teatro italiano, Cristiano è stato ricordato con numerosi messaggi di cordoglio. La sua morte ha suscitato commozione tra colleghi e amici. La notizia ha generato attenzione nel mondo dello spettacolo locale, mentre si attendono eventuali ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

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Cristiano, considerato uno degli astri nascenti del teatro italiano, è morto improvvisamente mentre si trovava a Modena. Tanti i messaggi di cordoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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