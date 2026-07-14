Taxi a Bologna cosa è successo e perché non si riesce a prenotare | il guasto al sistema Cotabo i disagi e le proteste

A Bologna, i taxi della cooperativa Cotabo, con oltre 500 iscritti, sono in difficoltà a causa di un guasto al sistema di prenotazione e chiamata. La problematica ha reso impossibile effettuare prenotazioni, causando disagi tra i clienti e proteste. La cooperativa è la più numerosa tra quelle presenti in città, con un totale di 722 licenze. La situazione ha generato confusione e disagio tra gli utenti che devono ricorrere ad alternative per i loro spostamenti.

Taxi nel caos a Bologna, quantomeno quelli della cooperativa Cotabo (la più numerosa sotto le Due Torri, con oltre 500 iscritti sulle 722 licenze) a causa di un problema al sistema di prenotazione e chiamata. Come viene spiegato sui social da Cotabo «da circa le 22 di ieri sera (lunedì 13 luglio, ndr) un guasto significativo alla comunicazione e al data center Vodafone che gestisce i nostri sistemi e dei colleghi di Torino, ci rende impossibile l’utilizzo delle nostre applicazioni e la comunicazione con la nostra centrale. Stiamo lavorando con i nostri fornitori di servizi per risolvere il problema. Ci scusiamo con i nostri clienti per i disservizi, che impattano su di noi e il Radiotaxi di Torino, indipendenti purtroppo dalla nostra volontà. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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