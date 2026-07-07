Un guasto sulla linea alternativa ha causato ritardi e disagi sui binari vicino a Ponte al Pino. Non sono stati rilevati traumi tra i passeggeri. La problematica ha portato a disorientamento tra i pendolari e a disagi più evidenti rispetto ai treni ad alta velocità. Nonostante le difficoltà, il sistema ha funzionato e ha retto all’incidente. La circolazione ferroviaria è rimasta compromessa per alcune ore, con conseguenti rallentamenti.

Ritardi, pendolari disorientati e più in difficoltà dei passeggeri dell’Alta Velocità, inevitabili disagi ma anche un sistema, complesso, che alla fine ha retto. E’ il bilancio della prima giornata dell’interruzione della circolazione ferroviaria fra Santa Maria Novella e Campo di Marte per la rimozione e sostituzione di Ponte al Pino. La sindaca Sara Funaro e l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni hanno ringraziato tutto il personale impegnato nell’assistenza, parlando alla fine di un "bilancio positivo" pur in una "giornata impegnativa", le parole di Funaro, mentre Boni, che è andato a Campo di Marte, ha definito "fluidi e regolari" gli spostamenti a metà giornata promettendo "un monitoraggio costante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, niente traumi. Ritardi e disagi sui binari. Guasto sulla linea alternativa: "Ma il sistema ha retto"

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