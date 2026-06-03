Bimbi con problemi psichiatrici | Non si riesce a prenotare le visite

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Genitori di bambini con problemi psichiatrici come anoressia, psicosi o autismo segnalano difficoltà nel prenotare visite presso il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl. Secondo quanto riferito, non riescono a contattare telefonicamente gli uffici a causa di un filtro che impedisce la prenotazione. La situazione provoca ritardi nell’accesso alle prestazioni sanitarie per i minori che ne hanno bisogno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Genitori con figli con gravi problemi psichiatrici quali anoressia, psicosi o autismo che non riescono ad accedere ai servizi della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl a causa di ’ filtro telefonico ’. L’accesso alla Neuropsichiatria infantile territoriale, infatti, non avviene tramite i canali standard e centralizzati del Cup, ma esclusivamente con contatti telefonici diretti con i singoli Punti unici di prenotazione. Tali linee telefoniche sarebbero attive soltanto in orarie ridotti, a volte limitati a sole due ore a settimana. Le proteste dei genitori sono state raccolte da Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta di viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bimbi con problemi psichiatrici non si riesce a prenotare le visite
© Ilrestodelcarlino.it - Bimbi con problemi psichiatrici: "Non si riesce a prenotare le visite"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Out of prison, the outcast son hits his peak! Perfect exam score crushes his snobbish family!

Video Out of prison, the outcast son hits his peak! Perfect exam score crushes his snobbish family!

Notizie e thread social correlati

Via Magazzini Generali, intervengono Comune e Municipale ma i residenti segnalano: "C'è ancora un clochard con problemi psichiatrici, aiutatelo"Nelle ultime ore, via Magazzini Generali e via Natoli sono state teatro di un intervento congiunto tra il Comune e la polizia municipale, in risposta...

Giardino giapponese, nuove date per maggio: come prenotare le visite gratuiteDopo il tutto esaurito di aprile, sono state annunciate nuove date per le visite gratuite al Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura...

Si parla di: Bimbi con problemi psichiatrici: Non si riesce a prenotare le visite.

bimbi con problemi psichiatriciBimbi con problemi psichiatrici: Non si riesce a prenotare le visiteGenitori con figli con gravi problemi psichiatrici quali anoressia, psicosi o autismo che non riescono ad accedere ai servizi della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl a causa ... ilrestodelcarlino.it

Studio italiano. Bimbi con enuresi notturna più esposti a problemi neuropsichiatriciI bambini che soffrono di enuresi notturna, rispetto ai loro coetanei sani, sono più esposti a problemi comportamentali potenzialmente associati a questo disturbo. L’ipotesi arriva da uno studio ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web