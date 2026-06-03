Genitori di bambini con problemi psichiatrici come anoressia, psicosi o autismo segnalano difficoltà nel prenotare visite presso il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl. Secondo quanto riferito, non riescono a contattare telefonicamente gli uffici a causa di un filtro che impedisce la prenotazione. La situazione provoca ritardi nell’accesso alle prestazioni sanitarie per i minori che ne hanno bisogno.

Genitori con figli con gravi problemi psichiatrici quali anoressia, psicosi o autismo che non riescono ad accedere ai servizi della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ausl a causa di ’ filtro telefonico ’. L’accesso alla Neuropsichiatria infantile territoriale, infatti, non avviene tramite i canali standard e centralizzati del Cup, ma esclusivamente con contatti telefonici diretti con i singoli Punti unici di prenotazione. Tali linee telefoniche sarebbero attive soltanto in orarie ridotti, a volte limitati a sole due ore a settimana. Le proteste dei genitori sono state raccolte da Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta di viale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbi con problemi psichiatrici: "Non si riesce a prenotare le visite"

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