Tassiamo i ricchi Solo la patrimoniale riunisce il campo largo
Il progetto di tassare i patrimoni elevati riunisce nuovamente il campo politico di centrosinistra, riaccendendo il dibattito sulla patrimoniale. La proposta, riproposta in modo ricorrente, torna in agenda con l’obiettivo di consolidare l’unità tra le forze politiche, soprattutto dopo le tensioni recenti manifestate in piazza a Napoli. Le discussioni si concentrano sulla possibilità di applicare una tassa sui patrimoni più elevati, senza avanzare dettagli specifici sulla portata o sulle modalità.
L'idea è quella di sempre. E, come accade con i grandi classici, basta che il clima politico cambi un po' perché torni puntualmente in cartellone. Stavolta, poi, ha anche un valore aggiunto: ricompattare il campo largo, dopo le baruffe registrate in piazza a Napoli. Così, ieri, negli uffici del gruppo Pd a Montecitorio, Maria Cecilia Guerra (Pd), Chiara Appendino (M5S) ed Elisabetta Piccolotti (Avs) si sono ritrovate a parlare di patrimoniale. L'occasione propizia è scaturita dal “vademecum” del giornalista Riccardo Staglianò: «Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri». Più che una novità, una rimpatriata. Anzi, una ventata d'aria fresca, dopo che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, l'ha rispolverata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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