L'idea è quella di sempre. E, come accade con i grandi classici, basta che il clima politico cambi un po' perché torni puntualmente in cartellone. Stavolta, poi, ha anche un valore aggiunto: ricompattare il campo largo, dopo le baruffe registrate in piazza a Napoli. Così, ieri, negli uffici del gruppo Pd a Montecitorio, Maria Cecilia Guerra (Pd), Chiara Appendino (M5S) ed Elisabetta Piccolotti (Avs) si sono ritrovate a parlare di patrimoniale. L'occasione propizia è scaturita dal “vademecum” del giornalista Riccardo Staglianò: «Tassare i milionari. Prendere ai ricchi per dare ai poveri». Più che una novità, una rimpatriata. Anzi, una ventata d'aria fresca, dopo che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, l'ha rispolverata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tassiamo i ricchi". Solo la patrimoniale riunisce il campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Patrimoniale ai super ricchi, Schlein affonda il campo largoLa proposta di una tassa sui patrimoni più elevati riaccende il dibattito politico e crea divisioni tra le forze progressiste.

Fratoianni insiste sulla patrimoniale: "Basta, è ora di tassare i ricchi". Il campo largo punta a ridurre l'orario di lavoroNicola Fratoianni ha ribadito la richiesta di introdurre una tassa patrimoniale, sostenendo che non si può più rinviare questa discussione.