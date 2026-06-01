patrimoniale ai super ricchi schlein affonda il campo largo

La proposta di una tassa sui patrimoni più elevati riaccende il dibattito politico e crea divisioni tra le forze progressiste. La leader del partito di centrosinistra ha criticato l’ampio schieramento di alleati, sottolineando come questa proposta abbia riaperto le divergenze all’interno del fronte. La discussione si concentra sulla possibilità di tassare i patrimoni elevati, con alcuni che si oppongono e altri che la sostengono. La proposta rimane al centro delle conversazioni politiche in vista di future decisioni.

La proposta di una tassazione sui grandi patrimoni torna ad animare il dibattito politico e riapre le differenze all’interno del fronte progressista. A rilanciare il tema è stata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che nei giorni scorsi ha ribadito la propria posizione favorevole all’introduzione di una tassazione sui miliardari, preferibilmente a livello europeo. Secondo la leader dem, il tema non dovrebbe essere considerato un tabù, soprattutto in una fase in cui molti Paesi stanno riflettendo su strumenti fiscali capaci di ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori risorse per i servizi pubblici. Schlein ha però riconosciuto che all’interno della coalizione progressista esistono sensibilità differenti e che qualsiasi proposta dovrà essere discussa con gli alleati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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