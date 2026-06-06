Fratoianni insiste sulla patrimoniale | Basta è ora di tassare i ricchi Il campo largo punta a ridurre l' orario di lavoro

Nicola Fratoianni ha ribadito la richiesta di introdurre una tassa patrimoniale, sostenendo che non si può più rinviare questa discussione. Nel frattempo, il progetto di un’alleanza politica mira a ridurre le ore di lavoro settimanali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative. Fratoianni si è concentrato sulla necessità di tassare i patrimoni elevati, senza approfondire ulteriori dettagli sulle modalità o tempi.

Nicola Fratoianni insiste: la patrimoniale non può essere lasciata in soffitta. Quanto meno se ne dovrebbe discutere. Il leader di Avs replica a Elly Schlein dopo che nelle scorse ore la leader del Pd ha ricordato che la proposta non è nel programma del campo largo. Le preoccupazioni dei dem sono. 🔗 Leggi su Today.it

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