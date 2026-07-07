Tregua fiscale | ad agosto stop a multe tasse e cartelle ma con eccezioni

Ad agosto, le cartelle esattoriali, multe e tasse non vengono inviate ai contribuenti. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende la notifica di questi atti, che riguardano importi di minore entità. La misura riguarda tutte le comunicazioni, fatta eccezione per alcune tipologie di atti e debiti specifici. La sospensione si applica solo nel mese di agosto, senza coinvolgere le procedure più complesse o di maggiore importo.

Nessuna cartella esattoriale nella posta in vacanza. Scatta la tregua fiscale estiva: ad agosto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende la notifica di multe, tasse e atti di riscossione di minore entità, salvo alcune eccezioni. Attenzione: non è un condono o uno stop totale alla riscossione. Le notifiche sono milioni in Italia. Secondo la Corte dei conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2025, gli avvisi notificati sono passati da 4,9 milioni nel 2022 a oltre 9 milioni nel 2025, un boom legato al recupero graduale dopo i rallentamenti durante la pandemia. Quando scatta la pausa fiscale e quanto dura. La sospensione... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Multe e tasse, stop all’invio di cartelle e pignoramenti per 20 giorni ad agostoPer circa 20 giorni ad agosto, l’agenzia delle Entrate-Riscossione sospenderà l’invio di cartelle di pagamento e atti esecutivi.

Temi più discussi: Tregua fiscale dal 1° agosto, sospensione per adempimenti, avvisi e pagamenti; Cartelle esattoriali e pignoramenti: stop all'invio per il mese di agosto; Fisco, stop cartelle ad agosto: Agenzia smentisce allarme pignoramenti; Tregua fiscale ad agosto 2026, stop a cartelle e proroga versamenti: i servizi sospesi dall’Agenzia delle Entrate.

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Agenzia delle Entrate in vacanza. Quali atti e accertamenti vengono sospesi ad agostoDal 1° agosto 2026 scatta la sospensione estiva del Fisco: stop alle notifiche di cartelle di pagamento, lettere di compliance e comunicazioni fiscali, con alcune eccezioni per i casi urgenti. msn.com

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