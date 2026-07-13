Nel mese di agosto, non saranno inviate cartelle esattoriali grazie alla consueta tregua estiva prevista dalla legge. Durante questo periodo, tutti i pagamenti previdenziali e la presentazione dei documenti in scadenza devono essere rinviati al 20 agosto. Non sono applicate sanzioni o interessi per le scadenze che cadono nel mese di agosto.

Come ogni anno, arriva la tregua estiva anche per il Fisco. Come disposto dalla legge, tutti i pagamenti previdenziali, così come la presentazione dei documenti in scadenza, sono da rimandare al 20 agosto, senza sanzioni o interessi. Congelato inoltre l'invio delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate fino a settembre. Non si tratta di uno stop perenne – le cartelle esattoriali non sono state annullate – ma di una pausa di cortesia nei confronti dei contribuenti, che non avranno il pensiero delle scadenze a tormentarli nel periodo estivo. Tra l'altro, di recente si era diffusa una voce che parlava di numerose cartelle in arrivo, con tanto di pignoramenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fisco, arriva la tregua estiva: nel mese di agosto stop all'invio delle cartelle esattoriali

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