Fisco arriva la tregua estiva | nel mese di agosto stop all' invio delle cartelle esattoriali
Nel mese di agosto, non saranno inviate cartelle esattoriali grazie alla consueta tregua estiva prevista dalla legge. Durante questo periodo, tutti i pagamenti previdenziali e la presentazione dei documenti in scadenza devono essere rinviati al 20 agosto. Non sono applicate sanzioni o interessi per le scadenze che cadono nel mese di agosto.
Come ogni anno, arriva la tregua estiva anche per il Fisco. Come disposto dalla legge, tutti i pagamenti previdenziali, così come la presentazione dei documenti in scadenza, sono da rimandare al 20 agosto, senza sanzioni o interessi. Congelato inoltre l'invio delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate fino a settembre. Non si tratta di uno stop perenne – le cartelle esattoriali non sono state annullate – ma di una pausa di cortesia nei confronti dei contribuenti, che non avranno il pensiero delle scadenze a tormentarli nel periodo estivo. Tra l'altro, di recente si era diffusa una voce che parlava di numerose cartelle in arrivo, con tanto di pignoramenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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