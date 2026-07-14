Per il 2026, la tassa sui rifiuti subirà una riduzione automatica del 25%. Sono previsti anche rimborsi per eventuali errori commessi dai comuni nella gestione delle tariffe. La normativa vigente stabilisce che le riduzioni e i rimborsi siano applicati senza interventi specifici da parte dei contribuenti. La tassa continuerà a essere soggetta a modifiche periodiche, mantenendo una certa variabilità tra i diversi enti locali.

La tassa sui rifiuti si conferma, anche nel 2026, uno dei tributi più controversi, opachi e costantemente rimodulati del panorama fiscale italiano. Per milioni di contribuenti, la ricezione della cartella esattoriale legata alla spazzatura rappresenta un appuntamento annuale caratterizzato da rincari ingiustificati e asimmetrie informative profonde. Tari, la svolta strutturale del bonus sociale sui rifiuti. Il panorama delle tutele ha subìto una profonda mutazione strutturale con la piena operatività delle disposizioni emanate dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il legislatore ha finalmente compreso che il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tari 2026, dalla riduzione automatica del 25% ai rimborsi per errori comunali: tutto quello che serve sapere

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