Elezioni comunali 2026 tutto quello che c’è da sapere per prepararsi al voto

Le elezioni comunali del 2026 si avvicinano e rappresentano un momento importante per oltre 800 comuni italiani, dove si sceglierà il nuovo sindaco. La consultazione interesserà territori diversi, con cittadini chiamati a esprimersi sulla guida delle amministrazioni locali. Le date precise delle votazioni saranno comunicate dai singoli enti, mentre le modalità di voto e le eventuali novità normative sono al centro dell’attenzione di chi si prepara a partecipare. Con l’avvicinarsi del momento, cresce l’interesse per le prossime scelte politiche a livello locale.

Votare alle elezioni amministrative significa scegliere a chi affidare il proprio Comune. È la forma più prossima di politica e per questo negli oltre 800 comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco c’è molto fermento. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 24 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026. Abbiamo raggruppato tutte le informazioni utili per gli elettori in una mini-guida che trovate qui sotto. La guida alle elezioni amministrative. In quali comuni si vota. Come si vota. 🔗 Leggi su Open.online

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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