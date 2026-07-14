Il giudice del tribunale di Torre Annunziata ha deciso di non concedere il patteggiamento a cinque anni di carcere richiesto per l'ex sindaco di Sorrento e il suo collaboratore, noto come Lello il sensitivo. Entrambi sono imputati per corruzione e tangenti. La decisione riguarda la richiesta di accordo sulla pena presentata durante il procedimento giudiziario, che è stata respinta. Le parti coinvolte andranno quindi a giudizio.

Il giudice del tribunale di Torre Annunziata Maria Ausilia Sabatino non ha ritenuto la pena a cinque anni congrua per l'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il suo uomo di fiducia Raffaele Guida, noto come Lello il sensitivo per la sua attività di cartomante. Dunque, niente patteggiamento per i due principali imputati per il Sistema Sorrento, la maxi inchiesta della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliano Schioppi) con le indagini condotte dai finanzieri della compagnia di Massa Lubrense e del gruppo di Torre Annunziata. Per loro, il processo - con rito abbreviato - slitta al prossimo 6 ottobre dinanzi al giudice Adele Marano. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Tangenti a Sorrento, nessun patteggiamento per l'ex sindaco e «Lello il sensitivo»: vanno a giudizio

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Si parla di: Corruzione a Sorrento istanza di patteggiamento per ex sindaco e cartomante.

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