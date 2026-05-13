Sistema Sorrento sequestro bis da 171mila euro per Lello ' Il Sensitivo' Ai domiciliari imprenditore casertano

Un nuovo sequestro di 171mila euro è stato eseguito nei confronti di Raffaele Guida, noto come Lello ‘Il Sensitivo’, di Santa Maria a Vico. L’imprenditore casertano, già agli arresti domiciliari, è coinvolto in un’inchiesta che riguarda l’ex sindaco di Sorrento e alcuni professionisti incaricati di gestire appalti e comunicazione per eventi pubblici. La confisca si aggiunge a precedenti provvedimenti di carattere finanziario.

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