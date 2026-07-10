Tangenti e appalti a Sorrento chiesto il patteggiamento per l' ex sindaco Coppola e Lello il sensitivo

Da napoli.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex sindaco di Sorrento e il suo collaboratore hanno chiesto di patteggiare in un procedimento che riguarda tangenti e appalti pubblici. La richiesta è stata presentata dopo le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno coinvolto anche Raffaele Guida, noto come Lello il sensitivo. Non sono state rese note le pene proposte né altri dettagli sul procedimento giudiziario in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Hanno chiesto di patteggiare, l'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il suo uomo di fiducia Raffaele Guida, noto come Lello il sensitivo  per la sua attività di cartomante. Per i due, infatti, la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliano Schioppi) ha chiesto il processo nell'ambito del primo filone dell'inchiesta che ipotizza un giro di corruzione - calcolata in circa 200mila euro di tangenti - per gli affidamenti di appalti a Sorrento. I due principali imputati della vicenda, però, dopo gli arresti hanno deciso di confessare quanto ricostruito nel corso delle indagini... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

tangenti e appalti a sorrento chiesto il patteggiamento per l ex sindaco coppola e lello il sensitivo
© Napoli.corriere.it - Tangenti e appalti a Sorrento, chiesto il patteggiamento per l'ex sindaco Coppola e «Lello il sensitivo»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Sistema Sorrento”, l’ex sindaco Coppola torna a parlare coi pm per salvare il patteggiamento a rischioL’ex sindaco di Sorrento è tornato a parlare con i pubblici ministeri per cercare di salvare il patteggiamento già proposto nel procedimento sul...

"Sistema Sorrento", sequestro bis da 171mila euro per Lello 'Il Sensitivo'. Ai domiciliari imprenditore casertanoUn nuovo sequestro di 171mila euro è stato eseguito nei confronti di Raffaele Guida, noto come Lello ‘Il Sensitivo’, di Santa Maria a Vico.

Temi più discussi: Corruzione, appalti truccati e tangenti all’ufficio tecnico di Sommatino; Corruzione, da sindaco e assessori tangenti su sagra e appalti; Sommatino, bufera giudiziaria in Comune. Coinvolto l'ex sindaco; Terremoto a Sommatino: appalti truccati e tangenti, arrestato l’ex sindaco.

tangenti e appalti aTangenti a Ceccano, l'ex sindaco Caligiore patteggia a 3 e 5 mesi (ai servizi socalI) e paga 100mila euroRoberto Caligiore, ex sindaco di Ceccano, ha raggiunto un accordo per il patteggiamento con una pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione (pena ... msn.com

tangenti e appalti aSommatino, inchiesta su appalti e tangenti: domiciliari per l’ex sindaco, sei misure cautelariSommatino, inchiesta su appalti e tangenti. Contestati reati che vanno dalla concussione alla corruzione e all'induzione indebita. meridionews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web