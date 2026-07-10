L'ex sindaco di Sorrento e il suo collaboratore hanno chiesto di patteggiare in un procedimento che riguarda tangenti e appalti pubblici. La richiesta è stata presentata dopo le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno coinvolto anche Raffaele Guida, noto come Lello il sensitivo. Non sono state rese note le pene proposte né altri dettagli sul procedimento giudiziario in corso.

Hanno chiesto di patteggiare, l'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il suo uomo di fiducia Raffaele Guida, noto come Lello il sensitivo per la sua attività di cartomante. Per i due, infatti, la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliano Schioppi) ha chiesto il processo nell'ambito del primo filone dell'inchiesta che ipotizza un giro di corruzione - calcolata in circa 200mila euro di tangenti - per gli affidamenti di appalti a Sorrento. I due principali imputati della vicenda, però, dopo gli arresti hanno deciso di confessare quanto ricostruito nel corso delle indagini... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Tangenti e appalti a Sorrento, chiesto il patteggiamento per l'ex sindaco Coppola e «Lello il sensitivo»

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