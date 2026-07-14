Il ministro degli Esteri ha inaugurato alla Farnesina l’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”. La manifestazione si concentra sulla promozione del motociclismo come settore industriale, tecnologico, sportivo e culturale italiano. L’evento intende anche usare il motociclismo come strumento di diplomazia sportiva per migliorare l’immagine dell’Italia all’estero. La cerimonia di apertura ha segnato l’inizio della manifestazione, che proseguirà fino alla sua conclusione.

(LaPresse) Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, apre l’evento ‘ Moto d’Italia – Cultura oltre la pista ‘, in corso alla Farnesina dedicato alla promozione del motociclismo come eccellenza industriale, tecnologica, sportiva e culturale italiana e come strumento di diplomazia sportiva per rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo. “Abbiamo voluto valorizzare questo comparto che è fondamentale per la formazione dei giovani e per la tutela della salute nel nostro Paese, ma è anche strumento fondamentale per presentare una bella immagine dell’Italia”, ha detto Tajani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Tajani inaugura “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista” alla Farnesina

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