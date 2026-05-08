Il senatore Rubio si è recato alla Farnesina per un incontro con Tajani e successivamente si è diretto a Palazzo Chigi per incontrare Meloni. La visita segue alcune settimane durante le quali l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche alla premier italiana. Non sono stati resi noti dettagli sui contenuti degli incontri o sulle eventuali questioni trattate durante le visite.

Il segretario di stato americano Marco Rubio è arrivato alla Farnesina a Roma, dove è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Tra Tajani e Rubio é in programma un bilaterale. Successivamente il segretario di Stato si recherà a palazzo Chigi dove è previsto un incontro con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. secondo una nota della Farnesina, nell’agenda dell’incontro un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-Usa. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rubio alla Farnesina incontra Tajani. Poi andrà a Palazzo Chigi per vedere Meloni

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