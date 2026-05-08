Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha incontrato il ministro degli Esteri italiano alla Farnesina per una riunione bilaterale. Durante l'incontro, Tajani ha consegnato a Rubio un documento riguardante le sue origini italiane. L'incontro si è svolto in un clima di confronto tra le due delegazioni, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha accolto alla Farnesina il segretario di Stato USA, Marco Rubio, per un vertice bilaterale. In agenda, fa sapere il ministero degli Esteri, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. Al centro dei colloqui la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-UNIFIL, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni UE-USA, incluso il tema dei minerali critici. Rubio è quindi atteso alle 11:30 a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ultima tappa della visita a Roma del capo della diplomazia di Washington.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bilaterale Italia-Usa, Rubio alla Farnesina riceve da Tajani il documento sulle sue origini italiane

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