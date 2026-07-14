Taglio del nastro a Cagliari | Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i viaggi della speranza

A Cagliari è stato inaugurato il decimo centro di assistenza territoriale dell’INAIL in Sardegna. Si tratta di un nuovo presidio dedicato a offrire servizi di assistenza e supporto, riducendo la necessità di spostamenti per i cittadini. La struttura rappresenta un modello di sanità e inclusione a km zero, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi INAIL nella regione. L’apertura mira a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni assistenziali sul territorio.

Inaugurato a Cagliari il decimo punto di assistenza territoriale dell'INAIL, un nuovo modello di sanità e inclusione a km zero. Un presidio fondamentale che consentirà ai lavoratori sardi infortunati di ricevere cure, riabilitazione e protesi di ultima generazione direttamente sull'isola, senza dover più viaggiare verso il centro specializzato di Budrio. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i viaggi della

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