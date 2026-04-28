Centro per l’impiego Taglio del nastro con il governatore Giani

Ieri mattina si è tenuta l'inaugurazione del nuovo centro per l’impiego di Arcidosso, che ha visto la partecipazione del governatore regionale. La sede, completamente ristrutturata, è stata aperta al pubblico dopo i lavori di riqualificazione. Durante l’evento, sono stati presentati i servizi aggiornati e le nuove strutture pensate per facilitare l’accesso ai cittadini in cerca di occupazione. L’apertura si inserisce in un progetto di potenziamento delle strutture dedicate all’occupazione nella zona.

Sede completamente rinnovata per il Centro per l’impiego di Arcidosso inaugurato ieri mattina. A tagliare il nastro il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore Alberto Lenzi, assieme al sindaco Jacopo Marini, ai primi cittadini dei Comuni del comprensorio e al presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, Federico Balocchi. I lavori sono stati finanziati per circa 365mila euro, nell’ambito del ’Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego’. Allestita anche una nuova aula informatica Trio che permetterà ai cittadini, con il supporto di un tutor-facilitatore digitale, di accedere ai percorsi formativi gratuiti del progetto regionale di formazione online ’ Progetto Trio ’, oltre alla possibilità di imparare ad utilizzare le tecnologie digitali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro per l’impiego. Taglio del nastro con il governatore Giani Notizie correlate Leggi anche: Salerno, riapre la biblioteca comunale: taglio del nastro all’ex centro per l’impiego La cittadella dello sport. Campi di tennis e padel. Il taglio del nastro. Giani: "Oggi Buti capitale"Taglio del nastro ieri mattina a Cascine di Buti per la nuova area dedicata a tennis e padel all’interno della Cittadella dello sport Monteserra. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inaugurazione nuovo Centro per l'impiego di Treviglio; Centro per l’impiego. Taglio del nastro con il governatore Giani; Treviglio, nuova veste per l’ex caserma austroungarica: inaugurato il centro per l’impiego; L’ex Caserma Austroungarica di Treviglio rinasce e diventa il Polo del Lavoro. Lavoro, l'Amiata accelera: inaugurato il nuovo Centro per l'impiego di ArcidossoIl Centro per l’impiego di Arcidosso torna alla piena operatività in una sede completamente rinnovata. L’inaugurazione, avvenuta questa mattina, segna la conclusione di un anno di lavori di riqualific ... corrieredimaremma.it Nuovo Centro per l’impiego ad Arcidosso, Giani e Lenzi: Servizi capillari per la Toscana diffusaUna sede completamente rinnovata, spazi più funzionali e un’aula informatica dedicata alla formazione digitale per il nuovo Centro per l’impiego di Arcidosso, che è stato inaugurato oggi, rafforzando ... intoscana.it CONTE A TORRE DEL GRECO Inaugurata la nuova sede del M5S: al taglio del nastro anche il capo politico del Movimento. - facebook.com facebook Taglio del nastro al Padiglione Italia di #SusHiTechTokyo! Presenti la Gov. di #Tokyo @ecoyuri, il Sindaco di #Torino @lorusso_stefano e l’Ass. di #Bologna @annalisaboni2. Innovazione al servizio delle #CittàSostenibili con 1000 startup da oltre 100 x.com