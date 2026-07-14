Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari | un passo decisivo per l' assistenza di prossimità e la sicurezza sul lavoro in Sardegna

Il 27 aprile è stato inaugurato a Cagliari il decimo centro di assistenza INAIL nella regione. La cerimonia ha visto la partecipazione di un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha definito l’evento un passo importante per l’assistenza e la sicurezza sul lavoro in Sardegna. Il nuovo centro fornirà servizi di supporto ai lavoratori e alle aziende locali. La struttura si trova nel capoluogo sardo e sarà operativa immediatamente.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha presenziato all'apertura del decimo punto di assistenza INAIL a Cagliari, definendolo un traguardo determinante per la Sardegna. La nuova struttura permetterà ai cittadini sardi infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali di ricevere cure e riabilitazione da specialisti altamente qualificati direttamente sul proprio territorio, senza dover affrontare lunghi spostamenti. Questo centro si inserisce in un programma di potenziamento dell'assistenza territoriale dell'istituto – ispirato all'eccellenza del Centro Protesi di Vigorso di Budrio – con l'obiettivo fondamentale di favorire l'inclusione sociale e il successivo reinserimento lavorativo dei pazienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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