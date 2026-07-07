A Foix, durante la quarta tappa del Tour de France 2026, Mads Pedersen ha vinto la frazione. Una fuga di oltre trenta corridori si è formata fin dai primi chilometri, e ha deciso la corsa. Il gruppo principale ha lasciato spazio ai battistrada, anche in vista della classifica generale, consentendo a Pedersen di conquistare il successo. Tadej Pogacar ha perso la Maglia Gialla, che è passata ad altri corridori.

Il Tour de France 2026 regala un’altra giornata ricca di spettacolo. Nella quarta tappa, con arrivo a Foix, una fuga di oltre trenta corridori prende il largo fin dai primi chilometri e si gioca la vittoria, mentre il gruppo dei big lascia spazio ai battistrada anche in ottica classifica generale. A conquistare il successo è uno straordinario Mads Pedersen, protagonista di una volata imperiosa dopo il grande lavoro della Lidl-Trek. Fondamentale il contributo di Quinn Simmons, secondo al traguardo, e di Mathias Vacek, decisivi nel gestire la fuga e preparare il trionfo del campione danese. Da sottolineare anche la splendida prestazione dell’azzurro Marco Frigo, autore di una prova di altissimo livello che lo porta a chiudere in quarta posizione contro alcuni dei migliori interpreti del ciclismo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Mads Pedersen show a Foix. Tadej Pogacar lascia la Maglia Gialla

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