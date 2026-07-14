sviluppo sostenibile italia rafforza leadership internazionale su governance multilivello

Il Ministero dell'Ambiente ha ottenuto un riconoscimento internazionale all'Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs, organizzato con UN-Habitat. L'evento si è svolto a New York il 14 luglio. La partecipazione italiana, sotto la presidenza del G7, ha rafforzato la posizione nel campo della governance multilivello per lo sviluppo sostenibile. Nessun dettaglio su altre nazioni o partecipanti.

New York, 14 lug. (Adnkronos) - Grande successo per il Mase all'Annual Meeting della Partnership Platform on Localizing the SDGs, l'iniziativa congiunta Mase e UN-Habitat e nata sotto la presidenza italiana del G7. L'evento, ospitato nell'ambito dell'High-Level Political Forum delle Nazioni Unite, ha riunito oltre 300 partecipanti, confermando il ruolo dell'Italia come promotrice di un modello innovativo di cooperazione internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030. Ad aprire i lavori è stato il sottosegretario al Mase Claudio Barbaro, affiancato dalla direttrice esecutiva di UN-Habitat Anaclaudia Rossbach. Sono intervenuti inoltre il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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