CGTN | L’arte della governance | le strategie della Cina che spianano la strada verso uno sviluppo sostenibile

L'articolo analizza le strategie adottate dalla Cina per promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso misure di governance. Viene illustrato come il paese abbia implementato politiche e piani specifici negli ultimi anni, con particolare attenzione alle iniziative pubbliche e alle riforme legislative. Viene inoltre descritto il ruolo delle istituzioni e delle autorità locali nel coordinare e mettere in atto queste strategie, con l’obiettivo di favorire un progresso equilibrato e duraturo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PECHINO, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Se da una parte il mondo si sta sforzando di raggiungere una crescita economica sostenibile, dall’altra la Cina sta utilizzando la tecnologia con successo al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione, preservando al tempo stesso la salute dell’ambiente. In questa puntata di “L’arte della governance”, Liu Xin di CGTN è affiancata da Andy Boreham dello Shanghai Daily nel corso di una visita al più grande impianto solare del mondo, situato nella provincia cinese del Qinghai. Durante la visita, i giornalisti apprendono che questo progetto, unico nel suo genere, non solo sta portando denaro nelle tasche della popolazione locale, ma sta anche contribuendo allo sviluppo sostenibile della zona stessa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - CGTN: L’arte della governance: le strategie della Cina che spianano la strada verso uno sviluppo sostenibile Notizie correlate Leggi anche: Siracusa: il turismo cresce, ma servono strategie per trasformare l’affluenza in sviluppo sostenibile Acqua, rifiuti e sviluppo sostenibile: le proposte della Cisl all'assessore regionale all'EnergiaRafforzare la partecipazione dei lavoratori, integrare le politiche industriali regionali e accelerare la transizione verso un modello di sviluppo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Segnali incoraggianti dall'economia cinese, la sfida alla congiuntura riparte dall'innovazione; Sondaggio CGTN | Oltre l'80% degli intervistati critica il Giappone per il ritorno sulla via della rimilitarizzazione. CGTN: L’arte della governance: le strategie della Cina che spianano la strada verso uno sviluppo sostenibilePECHINO, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se da una parte il mondo si sta sforzando di raggiungere una crescita economica sostenibile, dall’altra la Cina sta utilizzando la tecnologia con successo a ... adnkronos.com CGTN: Come la Cina apre ulteriormente i propri confini con operazioni doganali speciali in tutta l'isola nel porto franco di HainanGiovedì sono state ufficialmente avviate le operazioni doganali speciali in tutta l'isola nel porto franco (FTP) di Hainan, nel sud della Cina. CGTN ha pubblicato un articolo in cui sottolinea come le ... iltempo.it LA CINA CHE HO VISTO NON ASSOMIGLIA A QUELLA CHE IMMAGINIAMO Non solo skyline e megacittà, ma soprattutto persone, sguardi, piccoli gesti quotidiani e paesaggi che sembrano usciti da un’altra epoca. Durante questo viaggio ho cercato di fotogr - facebook.com facebook Mentre gli Usa si impantanano nella guerra all'Iran, la Cina intravede una finestra di opportunità nella sfida con Washington e sulla questione Taiwan. L’incontro tra Xi Jinping e Cheng Li-wun. @giorgiocus e @aldesiderio nella puntata di Mappa Mundi. yout x.com