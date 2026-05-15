Sapientino sostenibile al Festival dello Sviluppo sostenibile
Durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile sono state presentate diverse iniziative legate alla sostenibilità ambientale. Tra queste, si è parlato delle emissioni di anidride carbonica generate dall'invio di email con allegati pesanti e del risparmio di plastica ottenuto dall'uso di borracce da parte degli studenti. Sono state inoltre discusse delle azioni di transizione ecologica che un’università potrebbe promuovere per ridurre il proprio impatto ambientale. L'evento ha coinvolto vari attori del settore, tra istituzioni e rappresentanti del mondo accademico.
Lo sapete quanta CO? emette mediamente una mail con un allegato pesante? E sapete quanti kg di plastica risparmia uno studente ogni anno utilizzando una borraccia? E ancora, quali iniziative di transizione ecologica, secondo voi, dovrebbe promuovere un’università?Nell’ambito del Festival dello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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