Supermercati cambia tutto da domani 15 Luglio | parte la Shrinkflation

Per molti consumatori è una sensazione ormai familiare: si acquista sempre la stessa confezione, ma il contenuto sembra diminuire mentre il prezzo resta invariato, o addirittura aumenta. È il fenomeno della shrinkflation, una pratica sempre più diffusa che negli ultimi anni ha interessato numerosi prodotti di largo consumo. Da oggi, 15 luglio, entra in vigore il nuovo decreto del Governo che introduce misure per contrastare questo fenomeno. Le regole, però, sono diverse rispetto a quelle ipotizzate inizialmente e hanno già acceso il dibattito tra associazioni dei consumatori e imprese. Cos’è la shrinkflation e perché riguarda tutti. Con il termine shrinkflation si indica la riduzione della quantità di un prodotto mantenendo pressoché invariato il prezzo di vendita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Shrinkflation, dal 15 luglio nuove regole sui prodotti dei supermercati: cosa cambia per quantità e prezziDal 15 luglio entrano in vigore nuove regole per i prodotti dei supermercati riguardanti la 'shrinkflation'.

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