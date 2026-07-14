super caldo temperature oltre i 40 gradi in diverse regioni

Le temperature in diverse regioni superano i 40 gradi, con un’ondata di caldo intenso. Il cielo sarà coperto dalla sabbia del Sahara, trasportata in quota da masse di aria calda provenienti dall’alta pressione nordafricana. La presenza della polvere desertica si estende su varie aree, creando un cielo velato e una maggiore presenza di particolato atmosferico. Questa condizione si verifica in concomitanza con valori termici elevati, caratteristici delle ondate di calore di questa stagione.

Il gran caldo porta in dote un altro elemento che sembra suggerire la tropicalizzazione delle condizioni climatiche: il cielo sarà velato dalla presenza della sabbia del Sahara, trasportata in quota per migliaia di chilometri dalla massa di aria torrida originata dall’alta pressione nordafricana. E poi gli incendi che rendono ancor più complicata la situazione in diverse Regioni. Resta alta l’allerta soprattutto in Sardegna, in Puglia ed in Toscana, mentre migliora in Piemonte Continuano ad aumentare le temperature, dai 33 ai 38 gradi in gran parte del Paese e picchi di oltre 40 gradi su Sardegna e Sicilia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Temperatures soar over 40°C as deadly heat wave hits western Europe |

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