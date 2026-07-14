Sulla Foce apre il mobilificio nel bosco | materassi sedie e pure l’eternit panoramico

Da lortica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una passeggiata in bicicletta lungo la strada della Foce, è stato scoperto un mobilificio aperto nel bosco. All’interno si trovano materassi, sedie e un pannello di eternit panoramico. La struttura si trova tra gli alberi, vicino a un torrente, in un’area di silenzio e aria pulita. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata ancora comunicata. La zona è frequentata abitualmente da ciclisti e walkers, che hanno segnalato l’insolito insediamento.

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Stamani, durante una passeggiata in bicicletta lungo la strada della Foce, il panorama offriva il solito spettacolo della natura. Alberi, torrente, silenzio, aria buona. Poi, siccome all’essere umano il verde mette evidentemente ansia, ecco spuntare l’arredamento. Sul lato destro della strada, salendo da Palazzo del Pero verso il valico, a poche centinaia di metri dall’abitato, tra la vegetazione è stata abbandonata quella che appare come una canna fumaria in fibrocemento, materiale che potrebbe contenere amianto e che meriterebbe quindi una verifica e una rimozione fatta come si deve, non con il metodo tradizionale del “tanto nel bosco non la vede nessuno”. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Sulla Foce apre il mobilificio nel bosco: materassi, sedie e pure l’eternit panoramico
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