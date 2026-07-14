Sulla Foce apre il mobilificio nel bosco | materassi sedie e pure l’eternit panoramico

Notizia in breve

Durante una passeggiata in bicicletta lungo la strada della Foce, è stato scoperto un mobilificio aperto nel bosco. All’interno si trovano materassi, sedie e un pannello di eternit panoramico. La struttura si trova tra gli alberi, vicino a un torrente, in un’area di silenzio e aria pulita. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata ancora comunicata. La zona è frequentata abitualmente da ciclisti e walkers, che hanno segnalato l’insolito insediamento.