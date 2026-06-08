Le sedie coltivate nel terreno e vendute a 80mila euro | il bosco dei mobili viventi fa discutere

Notizia in breve

Nel Derbyshire, in Inghilterra, le sedie vengono coltivate nel terreno e vendute a 80mila euro. Le cosiddette “sedie viventi” sono piante che crescono e si sviluppano come mobili, senza essere tagliate, assemblate o incollate. Questa pratica ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati, che si interrogano sui metodi e sulla sostenibilità di questa forma di “coltivazione” di mobili. La coltivazione avviene direttamente nel terreno, creando così oggetti di arredo naturali e permanenti.