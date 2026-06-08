Le sedie coltivate nel terreno e vendute a 80mila euro | il bosco dei mobili viventi fa discutere
Nel Derbyshire, in Inghilterra, le sedie vengono coltivate nel terreno e vendute a 80mila euro. Le cosiddette “sedie viventi” sono piante che crescono e si sviluppano come mobili, senza essere tagliate, assemblate o incollate. Questa pratica ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati, che si interrogano sui metodi e sulla sostenibilità di questa forma di “coltivazione” di mobili. La coltivazione avviene direttamente nel terreno, creando così oggetti di arredo naturali e permanenti.
Nel Derbyshire, in Inghilterra, i mobili non vengono tagliati, assemblati o incollati: vengono seminati e coltivati. Gavin e Alice Munro hanno trasformato un piccolo appezzamento agricolo nel “Chair Orchard” (il Frutteto delle Sedie), un terreno in cui le sedute crescono direttamente dalla terra. Questo processo di bio-design, che necessita di tempi di attesa fino a dodici anni per la realizzazione di un singolo esemplare, porta alla creazione di sculture viventi prive di chiodi e colle, battute oggi sul mercato dell’arte contemporanea per cifre che sfiorano i 90.000 dollari (circa 80.000 euro). A documentare i dettagli del progetto è l’ Agi, che ricostruisce la vicenda riprendendo le dichiarazioni rilasciate dalla coppia al Washington Post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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