Un centro dedicato alle attrezzature per outdoor ha aperto in un vecchio mobilificio. L’inaugurazione è avvenuta grazie all’interesse di tre giovani che hanno deciso di investire nello spazio. La struttura, che era inattiva da tempo, ora ospita prodotti per attività all’aperto. L’apertura mira a offrire una gamma di attrezzature per sport e tempo libero. La nuova attività si trova in un edificio storico, precedentemente utilizzato come mobilificio.

Arezzo, 25 maggio 2026 – . I sogni sono desideri, recita l’incipit della melodia del classico cartone animato Cenerentola. Per Silvia, Luca e Paolo Rosai, tre giovani del comune di Bibbiena, i sogni sono diventati realtà. Lo scorso sabato hanno inaugurato, alla presenza del Sindaco de della giunta, un nuovo centro dedicato ad attrezzature specializzate per l’outdoor nel vecchio mobilificio dei nonni. Dopo un iniziale percorso dedicato ad abbigliamento ed attrezzature per il lavoro, i tre fratelli, dando corpo anche a una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un centro specializzato in attrezzature per outdoor apre nel vecchio mobilificio dei nonni grazie al sogno di tre giovani

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