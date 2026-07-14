successo al chiesa day raccolti mille e 800 euro

Notizia in breve

Durante il Chiesa Day, sono stati raccolti 1.800 euro in una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. La partita amichevole tra l’Enrico Chiesa Team e il Fosber Team si è svolta allo stadio Comunale di Camaiore, messo a disposizione dalla società calcistica locale. La manifestazione si è conclusa con successo, coinvolgendo il pubblico presente e contribuendo alla raccolta di fondi per scopi benefici.