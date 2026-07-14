Successo al Chiesa Day Raccolti mille e 800 euro
Durante il Chiesa Day, sono stati raccolti 1.800 euro in una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. La partita amichevole tra l’Enrico Chiesa Team e il Fosber Team si è svolta allo stadio Comunale di Camaiore, messo a disposizione dalla società calcistica locale. La manifestazione si è conclusa con successo, coinvolgendo il pubblico presente e contribuendo alla raccolta di fondi per scopi benefici.
Bellissima giornata di sport e solidarietà sabato allo stadio Comunale di Camaiore (messo a disposizione dalla società calcistica di casa del presidente Michele Pardini) dove si sono affrontate in una partita amichevole a scopo benefico l’Enrico Chiesa Team ed il Fosber Team. La gara è stata vinta in rimonta 4-1 per il Chiesa Team (primo tempo 1-1) grazie alla doppietta di Lorenzo Chiesa (figlio minore di Enrico), al super-gol di capitan Enrico Chiesa ed alla rete del camaiorese Lorenzo Dini. Per la Fosber aveva segnato un gran bel gol di testa Marco Bertolini per l’1-0. Ma la vittoria più importante è stata aver ricavato 1.800 euro di offerte, includendo il contributo del fondo di solidarietà dei dipendenti Fosber intitolato a Nicola Balbo, da destinare interamente all’Istituto Casa San Francesco di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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