Grazie a una lotteria raccolti mille euro per i bimbi del Kenya

Un gruppo di persone ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi destinati ai bambini in Kenya. Partecipando, gli iscritti contribuivano a una causa benefica e potevano vincere un anno di tagli gratuiti. La raccolta ha portato a un totale di mille euro, destinati a sostenere i bambini kenyoti. L’iniziativa ha coinvolto chi ha deciso di sostenere la causa attraverso l’acquisto dei biglietti.

"Il nostro cuore è rimasto là: volevamo dare un aiuto e abbiamo ideato una lotteria. Chi partecipava contribuiva alla beneficenza e allo stesso tempo entrava in un’estrazione finale, con in palio un anno di tagli gratuiti. La catena di solidarietà si è ben presto allargata e abbiamo raccolto grazie alla bontà dei modenesi quasi mille euro". E’ questo il grande gesto d’amore di un barbiere che da sei anni porta avanti l’ attività in via Cesare Battisti particolarmete legato al suo territorio e così, ad esempio, alle sue realtà sportive locali, dal volley al calcio, per le quali segue da vicino atleti e squadre. Ma il suo cuore, il cuore di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Grazie a una lotteria raccolti mille euro per i bimbi del Kenya" Notizie correlate Grazie a "Un match point per la vita", raccolti più di mille euro per il reparto di oncoematologia pediatrica del GomUn gesto concreto di solidarietà ha preso forma ieri mattina presso la Uoc di oncoematologia pediatrica, dove è stato consegnato il ricavato del... Leggi anche: Mille persone alla StraWoman, raccolti 2 mila euro a beneficio del progetto “FuoriClasse” dello Ior Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grazie a una lotteria raccolti mille euro per i bimbi del Kenya; LOTTERIA PROVINCIALE METTI IN PISTA LA SOLIDARIETÀ; Lo spillover non è una lotteria; Sandro Viani, quel tranquillo Lotteria grazie al suo Varenne. Grazie a una lotteria raccolti mille euro per i bimbi del KenyaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it C’è una lotteria in cui si può vincere un’opera di Picasso da un milioneUn Picasso da un milione di euro in palio per cento euro: non è una provocazione concettuale né una trovata da art fair ma il ritorno, anche nel 2026, di 1 Picasso for 100 Euros, la lotteria ... exibart.com Inaugurato il polo 0-6 nel territorio colpito dall’alluvione, grazie anche alla battaglia del Carlino. Investiti centomila euro, l’assessore Conti aveva voluto fortemente l’apertura: "Modello da seguire". - facebook.com facebook