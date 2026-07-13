La Festa d’Estate Rotary ha raccolto oltre mille euro a favore di Ainmo, coinvolgendo più di 130 partecipanti in una giornata di eventi a Vicopisano. La manifestazione si è svolta in una location all'aperto, con musica e attività per adulti e bambini. La somma raccolta sarà destinata a progetti di assistenza e sostegno promossi dall’associazione. La giornata si è conclusa con un brindisi di ringraziamento ai partecipanti e ai volontari.

Vicopisano (PI), 13 luglio 2026 – Più di centotrenta partecipanti, una splendida cornice e un importante risultato di solidarietà. Si è svolta a Villa Fehr, nei pressi della Rocca del Brunelleschi, la tradizionale Festa d’Estate del Rotary Club Cascina e Monte Pisano e del Rotary Club San Giuliano Terme - Fibonacci un appuntamento che ha saputo coniugare convivialità, cultura e impegno sociale. La serata, caratterizzata da un clima di autentica amicizia e collaborazione, è stata resa possibile grazie alla partecipazione dei soci e alla sinergia con il Rotary Club San Giuliano Terme – Fibonacci, presieduto da Andrea Pierotti, con il Circolo Mazzei e con Ainmo, associazione destinataria dell’intero ricavato dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Successo per la Festa d’Estate Rotary: raccolti oltre mille euro per Ainmo

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