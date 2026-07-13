Volley VNL | Italia pronta per Osaka esordio contro il Giappone Romanò | Sarà una battaglia
Gli azzurri inizieranno la partita contro il Giappone il 15 luglio alle 12, nel terzo turno della fase intercontinentale della VNL. La squadra si prepara per questa sfida a Osaka, con l’obiettivo di qualificarsi alle Finals. La partita rappresenta l’esordio nella Pool 9 e si svolge in un contesto di alta tensione, con il team che punta a ottenere un risultato positivo. Romanò ha definito l’incontro “una battaglia”.
Gli azzurri affrontano la terza e ultima week della fase intercontinentale con l’obiettivo Finals. Il debutto nella Pool 9 è fissato per il 15 luglio alle 12.20 italiane contro il Giappone, in diretta su DAZN e VBTV. L’Italia maschile di volley è pronta a tornare in campo nella Volleyball Nations League 2026. Dopo l’arrivo a Osaka nella giornata di sabato e due giorni di allenamento in Giappone, la Nazionale si prepara alla terza e ultima week della fase intercontinentale. Gli azzurri arrivano alla Pool 9 con un bilancio di cinque vittorie in otto partite disputate tra Canada e Slovenia. I 16 punti conquistati finora valgono l’attuale sesto posto nella classifica generale e tengono viva la corsa verso le Finals, in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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