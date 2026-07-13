Gli azzurri affrontano la terza e ultima week della fase intercontinentale con l’obiettivo Finals. Il debutto nella Pool 9 è fissato per il 15 luglio alle 12.20 italiane contro il Giappone, in diretta su DAZN e VBTV. L’Italia maschile di volley è pronta a tornare in campo nella Volleyball Nations League 2026. Dopo l’arrivo a Osaka nella giornata di sabato e due giorni di allenamento in Giappone, la Nazionale si prepara alla terza e ultima week della fase intercontinentale. Gli azzurri arrivano alla Pool 9 con un bilancio di cinque vittorie in otto partite disputate tra Canada e Slovenia. I 16 punti conquistati finora valgono l’attuale sesto posto nella classifica generale e tengono viva la corsa verso le Finals, in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Volley, VNL: Italia pronta per Osaka, esordio contro il Giappone. Romanò: “Sarà una battaglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VNL maschile, Italia ko al tie-break contro la Bulgaria all’esordio nella Pool 6L’Italia ha perso al tie-break contro la Bulgaria nella prima partita della Pool 6 della VNL maschile.

Basket, l’Italia domina contro il Giappone nell’esordio ai Mondiali Under 17L’Italia ha vinto la partita di esordio ai Mondiali Under 17 di basket in Turchia, battendo il Giappone con un punteggio di 93-64.

Temi più discussi: VNL: i 14 azzurri per la week 3 in Giappone; VNL: l'Italia pronta per l'ultima week di Hong-Kong; Volleyball Nations League 2026: le 14 convocate dell'Italia per la week 3 e il programma delle partite • Pallavolo femminile; LIVE Italia-Cina 3-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: ancora un successo azzurro al tie break!.

VNL: l'Italia pronta all'esordio ad Osaka contro il GiapponeMercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane in campo all'Asue Arena di Osaka contro i padroni di casa per conquistare punti necessari per arrivare alle Finals ... corrieredellosport.it

L’estate è rossoblù e parla tante lingue Sono ben cinque le nostre giocatrici impegnate con le rispettive Nazionali: Denise Meli con la Nazionale maggiore nella Volleyball Nations League. Juliette Gelin con la Francia nella VNL. Kendall Kipp al l x.com

VNL: De Giorgi ha scelto i 14 per OsakaBig in campo nell'ultima week in Giappone, decisiva per conquistare le Finals. Gli azzurri affronteranno Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 ... corrieredellosport.it