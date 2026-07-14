La Commissione europea prepara una nuova legge per limitare l’uso dei social network ai minori di 13 anni. La proposta mira a proteggere i bambini dai rischi online, stabilendo limiti di età e regole più severe per le piattaforme. La legge prevede controlli più stringenti e responsabilità per i gestori dei social. La misura si basa sull’idea che, come per la patente, i minori devono essere pronti prima di accedere a certi servizi digitali.

“Così come non consegniamo le chiavi dell’auto a un ragazzo prima che abbia preso la patente, allo stesso modo dobbiamo decidere quando i nostri figli sono pronti ad accedere ai social network”. Con questo paragone la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha anticipato l’intenzione di Bruxelles di introdurre, dopo l’estate, nuove regole per limitare l’accesso dei minori alle piattaforme digitali. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche l’introduzione di un’età minima comune in tutta l’Unione europea, con il divieto di utilizzare i social sotto i 13 anni. Una proposta che von der Leyen ha definito “molto convincente”, ribadendo che “a crescere i bambini devono essere i genitori, non gli algoritmi progettati per catturare la loro attenzione”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Stretta sui social per gli under 13: la Ue prepara la nuova legge per tutelare i minori

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