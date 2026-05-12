La presidente della Commissione europea ha annunciato nuove misure per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale e dei social media in relazione ai minori. In un intervento pubblico, ha sottolineato che i bambini devono poter navigare nel mondo digitale senza rischi e ha affermato che nessuna azienda tecnologica dovrebbe trattarli come merci. La proposta mira a rafforzare le tutele per i giovani utenti e a limitare l’uso dei dati sensibili.

«Dobbiamo costruire un mondo digitale in cui i nostri figli possono crescere liberi e sicuri» perché «i bambini non sono merci e nessuna azienda tecnologicamente al mondo dovrebbe essere autorizzata a trattarli come tali». Nel suo intervento a summit su Intelligenza artificiale e infanzia a Copenaghen, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen non ha dubbi su quale strada si debba seguire quando si affronta il tema delle nuove tecnologie in rapporto ai più piccoli. Parla da politica autorevole, madre, donna, ricordando che «le opportunità che la rivoluzione tecnologica offre sono straordinarie, ma i pericoli sono altrettanto grandi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ia, social e minori, Von der Leyen prepara stretta Ue: “I bambini non sono merce”

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