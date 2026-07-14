Nella semifinale tra Francia e Spagna, le due squadre si affrontano in un match che vede le prime quattro nel ranking mondiale. La Francia, seconda, sfida la terza, la Spagna, in una partita che si gioca a Dallas. La sfida si concentra anche sui giovani talenti, con attenzione a Mbappé e Yamal, ma il risultato potrebbe dipendere da altri fattori in campo.

N on c'è mai stato un Mondiale, da quando esiste il ranking, che abbia messo di fronte nelle semifinali le prime 4 squadre al mondo per punti. Seconda contro quarta ad Atlanta, Argentina-Inghilterra e prima contro terza qui a Dallas, con Francia-Spagna. Finora sono proprio i ragazzi di Deschamps ad aver convinto maggiormente tutti per quanto fatto vedere. Difesa solida col blocco intoccabile Kounde-Saliba-Upamecano cui si è aggiunta l’affidabilità difensiva di Digne che ha scalzato Theo Hernandez a sinistra; a centrocampo con Rabiot c’è un monumentale Kone, che negli ultimi 180 minuti si è fatto preferire a Tchouameni, dando vita a un mix di corsa e qualità che dovrà sostenere il “peso” dei tenori offensivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stramaccioni: "Non sarà solo Mbappé contro Yamal: ecco dove si deciderà Francia-Spagna"

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MBAPPE VS LAMINE YAMAL REVENGE MATCH | FRANCE VS SPAIN SEMI FINAL

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