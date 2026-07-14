Sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Pietro Funai, la strada principale della zona residenziale di Piangrande, a Barga. L’intervento riguarda l’intera carreggiata e le operazioni sono in corso di svolgimento. L’amministrazione comunale ha comunicato ufficialmente l’avvio dei lavori. Nessuna data di fine è stata ancora annunciata. La strada era stata segnata da deterioramenti e buche che avevano causato disagi ai residenti.

Finalmente vengono realizzati in Piangrande, zona residenziale di Barga, i lavori di asfaltatura della principale strada della zona, via Pietro Funai. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Era da tempo che la comunità attendeva la sistemazione dell’asfalto danneggiato anche da diversi scavi e rattoppi in questi anni. I lavori, che sono stati affidati alla ditta Bacci Paolo di Barga, partono da oggi. La spesa complessiva dell’intervento è di 88 mila euro coperti grazie ai fondi ottenuti sulla Linea FOSMIT 2 della Regione Toscana per € 80.000 e con la compartecipazione del Comune per i restanti € 8.000. L’intervento prevede alcune... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade ’’groviera’’. Partono i lavori di asfaltatura a Barga

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