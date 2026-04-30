Castelnuovo partono i lavori di asfaltatura tra Cavidole e San Lorenzo

A Castelnuovo, i lavori di asfaltatura tra Cavidole e San Lorenzo sono programmati per lunedì 4 maggio. Le operazioni interesseranno via del Cristo e via Cavidole, nel tratto che collega il centro di Cavidole con la frazione di San Lorenzo. I lavori saranno avviati a condizione che le condizioni meteorologiche siano favorevoli. La durata prevista non è stata ancora comunicata.

Nuovo manto stradale a Cavidole. Salvo condizioni meteo avverse, lunedì 4 maggio inizieranno i lavori di asfaltatura in via del Cristo e via Cavidole, nel tratto compreso tra l'abitato di Cavidole e la frazione di San Lorenzo. L'intervento dovrebbe essere completato entro una settimana.Per quanto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lavori di asfaltatura in A1, chiuso per due notti i tratto tra Modena Nord e l'A22Il cantiere per il rifacimento della pavimentazione sarà operativo nelle notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile: stop alla circolazione anche... “Decreto Caivano”, partono i lavori di riqualificazione a San CristoforoDomani alle 10 nell’Istituto comprensivo “Dusmet Doria” in via Plaia 193, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, del commissario straordinario...