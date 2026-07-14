Durante il Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha conquistato le prime due tappe di montagna, mostrando un vantaggio significativo. Nella prima tappa sul Tourmalet, ha dominato la salita, mentre nella seconda, sul Massiccio Centrale, ha attaccato nella penultima salita. Nel frattempo, nel team Red Bull, Lipowitz ha contestato la leadership di Evenepoel, in un episodio che richiama tensioni già viste in un passato Giro.

Tadej Pogacar ha ormai messo una seria ipoteca sulla conquista del Tour de France 2026, dimostrando una superiorità schiacciante nelle prime due tappe di montagne: prima lo show inscenato sul Tourmalet (ascesa simbolo dei Pirenei), poi la stoccata sulla penultima salita della frazione sul Massiccio Centrale. Due fiammate operate dal Campione del Mondo hanno già messo in chiaro i valori in campo in questa edizione della Grande Boucle, visto che lo sloveno ha un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard. Per il podio, però, c’è parecchia lotta: detto di Vingegaard, il belga Remco Evenepoel è terzo a 4’06”, lo spagnolo Juan Ayuso insegue a 4’22”, il francese Paul Seixas occupa la quinta piazza a 4’35”, il tedesco Florian Lipowitz si trova in sesta piazza a 4’44”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Storie tese in Red Bull: Lipowitz mette in discussione la leadership di Evenepoel. Un film già visto al Giro

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